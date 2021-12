ORCHESTRA BAOBAB L’Astrolabe, 26 mars 2022, Orleans.

ORCHESTRA BAOBAB

L’Astrolabe, le samedi 26 mars 2022 à 20:30

**ORCHESTRA BAOBAB** L’année 2020 a été marquée par le 50ème anniversaire de l’un des plus grands groupes africains, l’Orchestra Baobab du Sénégal. Leur histoire épique commence au cœur de la médina de Dakar à la fin des années 1960 et s’étend à travers le monde et au 21e siècle, mettant en vedette un groupe extraordinaire de chanteurs et de joueurs de tout le continent, et englobant un mélange révolutionnaire d’afro-latins styles, de la pop internationale, de la musique traditionnelle des griots et une ambiance de discothèque nocturne aux rythmes chantants et mélodieux.

Musiques du monde – Groove

