Orchestra Baobab en concert au Trianon célèbre ses 50 ans Le Trianon Paris, 22 décembre 2023 19:30, Paris.

Le vendredi 22 décembre 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

à partir de 35 euros

Orchestra Baobab donne un rendez-vous au Trianon le 22 décembre 2023 pour fêter ses 50 ans : une grande fête pour les amateurs de musique africaine avec une véritable légende de la musique sénégalaise.

Adoré tant au Sénégal qu’à travers le monde, le groupe occupe une place spéciale dans l’histoire de la musique africaine. Toujours flamboyant avec son style unique qui mélange des rythmes

latins (notamment cubains), des sonorités africaines (chants wolofs et sérères,

harmonies casamançaises, mélodies traditionnelles d’Afrique subsaharienne ou du

Maghreb) et des influences soul ou jazz, Orchestra Baobab est un groupe

culte qui a marqué l’histoire de la musique.

Ils puisent leurs influences dans le jazz, la soul, les rythmes capverdiens, la rumba congolaise, la musique cubaine, créole. Ajoutez à cela les traditions mandingues et wolof, propres aux pays d’Afrique de l’ouest, et vous avez un cocktail explosif qui a fait danser l’élite sénégalaise et les touristes de passage au club Baobab pendant presque dix ans.

Le Trianon 80 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

Contact : https://shotgun.live/fr/events/orchestra-baobab-trianon https://shotgun.live/fr/events/orchestra-baobab-trianon

Orchestra Baobab le 22/12 au Trianon Orchestra Baobab en concert à Paris au Trianon