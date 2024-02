ORCHESTIVAL 2024 Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges, vendredi 12 avril 2024.

ORCHESTIVAL 2024 Espace Georges Sadoul Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Vendredi

La 5ème édition d’Orchestival se déroulera à Saint-Dié-des-Vosges du 12 au 14 avril 2024. Le thème consacré sera celui des mythes et légendes, et comme pour les éditions précédentes, la ville résonnera sans interruption au son des ensembles invités qui auront de toute part,de la région comme (bien) au-delà…

Festival d’orchestres dédié aux ensembles amateurs, l’association Orchestre + invite pour l’occasion plus d’une trentaine d’ensembles et de formations diverses à partager à ses côtés leur passion et leur répertoire musical.

La programmation est ouverte à des genres et formats très différents, du classique au jazz, jusqu’à la musique contemporaine, et en passant par les musiques actuelles.

Moment fort d’échange et de transmission entre musiciens aux profils différents comme autant de richesses, l’association Orchestre + en animera

l’ouverture et la clôture à travers des concerts des orchestres d’harmonie et symphonique de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. L’orchestre

d’harmonie de la ville illustrera une série de légendes locales ou lointaines, et présentera en particulier deux créations quand l’orchestre

symphonique interrogera les frontières de l’imaginaire à travers une légende bien connue, transposée tour à tour par un compositeur

classique, et des musiciens de jazz jusqu’à en perdre le fil de l’authenticité…Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12

Espace Georges Sadoul 28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

