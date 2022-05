ORCHES village rural poitevin Salle des fêtes et cour de la Mairie d’Orches (86230), 10 juin 2022, Orches.

ORCHES village rural poitevin

du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin à Salle des fêtes et cour de la Mairie d’Orches (86230)

**PRESENTATION** Animer et valoriser la commune rurale d’ORCHES par la mise en place d’une animation significative basée sur un concept photographique capable d’impliquer le plus grand nombre possible des 400 habitants du village à partir du mois de février 2020 avec, pour aboutissement, une exposition de photographies noir et blanc, les 10, 11 et 12 juin 2022 dans la Salle des Fêtes d’ORCHES. Faire en sorte que cette exposition puisse voyager, dans sa totalité ou en partie, au sein de Grand CHÂTELLERAULT et du départe- ment. _(Il est à noter que cette manifestation était initialement prévue pour le mois de juin 2020 et que nous avons dû la reporter à deux reprises en raison de l’épisode COVID)._ **ORGANISATION** Il s’agit dans un premier temps, de mobiliser la population d’ORCHES afin de réaliser, d’ici fin avril, 100 prises de vues des habitants*, seuls, en couple, ou en famille, avec un objet person- nel représentatif de leur métier ou de leur passion, ou bien encore, accompagnés d’un animal de compagnie. Ces photos, réalisées par une équipe de professionnels à l’aide d’un studio mobile, doivent permettre d’obtenir 100 à 120 tirages en noir et blanc en grand format (100X75, 60X40,…) assurant la matière d’une exposition qui doit garantir l’occupation de la totali- té de la Salle des Fêtes d’ORCHES. Afin de remercier les habitants du village de leur participation, tous ceux qui se feront prendre en photo recevront un tirage 20X20 de l’une des photos présélectionnées. Ils pourront par ailleurs béné- ficier d’un tarif très spécial sur l’acquisition du tirage grand format de leur photo en présentation lors de l’exposition. En support de l’exposition et dans le but de laisser une trace de l’image d’«ORCHES village rural poitevin », un livret d’environ 60 pages sera édité et proposé à la vente aux acteurs et aux visiteurs de l’exposition. Il regroupera l’ensemble des photos sé- lectionnées ainsi que quelques images de la commune permettant de se faire une idée précise d’un village rural poitevin type et de sa population en 2020. Une communication en direction du « Nord-Vienne », par dé- pliants, affiches, réseaux sociaux, permettra de mobiliser des visi- teurs au-delà de la commune. Des installations par bâches-photos animeront le village dans les semaines précédant l’exposition afin de focaliser l’attention sur cet évènement. **ANIMATION** L’exposition organisée sur deux journées, le samedi 11 et le dimanche 12 juin 2021, sera précédée, le vendredi 10 juin, d’un vernissage officiel sous la présidence de personnalités du département et de l’agglomération Grand Châtellerault. **Vendredi 10 juin** Buffet d’apéritif accompagné d’une dégustation des vins du Haut-Poitou et du Nord-Vienne (Appellation Saumur). Une ambiance musicale est prévue. **Samedi 11 juin** Afin d’entretenir le flux des visiteurs dès le samedi matin, nous avons invité le «Teuf-teuf Club» de Scorbé-Clairvaux avec 20 voitures anciennes qui seront présentées à partir de 11h00. Une dégustation des vins du Haut-Poitou et Nord-Vienne sera proposée et une buvette mise en place permettant aux habitants d’ORCHES, à leur famille et leurs amis ainsi qu’aux visiteurs, de se retrouver en toute convivialité, dans le contexte de l’exposition. Un spécialiste de «Fouées» assurera la restauration rapide. Le point fort de l’après-midi sera constitué d’un concert du Maariv Orchestra avec cinq musiciens exceptionnels. **Dimanche 12 juin** Etant dans les dates du Festival «Jazzellerault», nous avons obtenu l’accord du directeur du Festival afin que nous puissions accueillir le dimanche matin, dans le cadre de notre exposition, un concert de l’un des groupes présents à Jazzellerault, le “Creamy Mouth”, qui ne manquera pas de mettre en appétit les visiteurs. Buvette et fouées seront proposées dans l’attente d’un second concert assuré dans l’après-midi par Angie PALMER, auteur-compositeur-interprête de Country blues, qui a de nombreux «fans» dans le Haut-Poitou. Il est à noter que l’accès à ces concerts sera entièrement gratuit **GASTRONOMIE** La CONFRERIE des TABLIERS NOIRS du HAUT-POITOU se doit, en tant qu’acteur incontournable de la promotion de la gastronomie et des vins du Haut-Poitou, de proposer aux visiteurs de l’exposition une (ou plusieurs) formule(s) de gastronomie locale. Le buffet-apéritif du vendredi sera confié aux Chefs de Cuisine des restaurants du FUTUROSCOPE qui selon leur habitude rivaliseront d’inventivité pour régaler les convives. Le samedi 11 et le dimanche 12 juin, une restauration rapide, sans réservation, sera proposée aux visiteurs sur la base de la spécialité du Nord-Vienne : les «fouées*». Celles-ci seront préparées devant le public et cuites au feu de bois dans un four installé dans la cour de la mairie pour la circonstance et sous la responsabilité de “La Poule Coasse”. Une buvette proposera un choix de boissons issues essentiellement du Haut-Poitou (Vins, jus de pomme…) **PHOTOGRAPHIE** Nous mettrons en place sur les deux jours, un studio photo au sein de l’exposition. Ce studio, animé par les photographes de ORCHES Village rural poitevin permettra aux visiteurs d’obtenir, sur place et immédiatement, un tirage de qualité photo pour un coût incitatif. _*La fouée est une petite boule de pain, cuite au four et fourrée encore chaude de rillettes, de grillon, de champignons, de mogettes ou de beurre, selon les régions. Issue du terroir gastronomique de l’ouest de la France (Touraine, Saumurois, Poitou, Charentes)_

Entrée libre

Animer et valoriser la commune rurale d’ORCHES par la mise en place d’une animation basée sur un concept photographique capable d’impliquer le plus grand nombre des 400 habitants du village

Salle des fêtes et cour de la Mairie d’Orches (86230) 86230 ORCHES Orches Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T18:30:00 2022-06-10T21:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:30:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T18:00:00