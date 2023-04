Récital Jack Henry 13 D14, 13 mai 2023, Orches.

Récital de Jack-Henry

———————

### La Confrérie des Tabliers Noirs du Haut-Poitou propose aux amateurs de musique, un concert de Jack Henry, musicien multi-instrumentiste, qui choisit pour cette soirée de revisiter des oeuvres de Chopin, Bach, Mozart… et d’autres compositeurs modernes. Pour ce parcours musical dans l’église Saint-Hilaire d’Orches, Jack Henry intervient avec plusieurs de ses instruments fétiches : différentes flûtes à bec, clarinette et harmonica.

### La certitude d’une soirée qui ravira vos sens puisqu’elle se terminera par un verre de l’amitié et quelques gourmandises..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 22:30:00. .

13 D14 Église Saint-Hilaire

Orches 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Recital by Jack-Henry

———————

### The Confrérie des Tabliers Noirs du Haut-Poitou proposes to music lovers a concert by Jack Henry, multi-instrumentalist musician, who chooses for this evening to revisit works by Chopin, Bach, Mozart… and other modern composers. For this musical journey in the church of Saint-Hilaire d’Orches, Jack Henry plays with several of his favorite instruments: different recorders, clarinet and harmonica.

### The certainty of an evening that will delight your senses as it will end with a glass of friendship and some delicacies.

Recital de Jack-Henry

———————

### La Confrérie des Tabliers Noirs du Haut-Poitou ofrece a los melómanos un concierto de Jack Henry, músico multiinstrumentista, que ha elegido revisitar obras de Chopin, Bach, Mozart… y otros compositores modernos. Para este viaje musical en la iglesia de Saint-Hilaire d’Orches, Jack Henry tocará varios de sus instrumentos favoritos: varias flautas dulces, clarinete y armónica.

### La certeza de una velada que deleitará sus sentidos ya que terminará con una copa de amistad y algunos manjares.

Liederabend von Jack-Henry

———————

### Die Confrérie des Tabliers Noirs du Haut-Poitou bietet Musikliebhabern ein Konzert des Multiinstrumentalisten Jack Henry, der für diesen Abend Werke von Chopin, Bach, Mozart… und anderen modernen Komponisten neu interpretieren möchte. Für diesen musikalischen Rundgang in der Kirche Saint-Hilaire d’Orches tritt Jack Henry mit mehreren seiner Lieblingsinstrumente auf: verschiedene Blockflöten, Klarinette und Mundharmonika.

### Die Gewissheit eines Abends, der Ihre Sinne verwöhnen wird, da er mit einem Glas der Freundschaft und einigen Leckereien endet.

