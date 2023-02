ORCH. NAT. SYMPHONIQUE DE LETTONIE GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 24 février 2023, PARIS.

ORCH. NAT. SYMPHONIQUE DE LETTONIE GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 35.2 à 68.2 euros.

ORCHESTRE NATIONAL SYMPHONIQUE DE LETTONIE / ANDRIS POGAIveta Apkalna – Vasks, Liszt / Dupré, Prokofiev——————————–Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Peteris VasksHymnusFranz Liszt – Marcel DupréFantaisie et Fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam »Sergueï ProkofievRoméo et Juliette(extraits des Suites n°1 et 2)Orchestre national symphonique de LettonieAndris Poga, directionIveta Apkalna, orgue Andris Poga dirige l’Orchestre National de Lettonie dans des extraits de Roméo et Juliette de Prokofiev. IIveta Apkalna s’attaque à l’impressionnante Fantaisie et Fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » de Liszt/Dupré.Pçteris Vasks (né en 1946) développe un langage musical original, puisant dans le minimalisme et la musique populaire de son pays natal, la Lettonie. Sa pièce Hymnus a été créée en 2019 par Iveta Apkalna. L’organiste interprète ensuite l’une des pièces les plus redoutables du répertoire, la Fantaisie et Fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » de Liszt/Dupré. Saint-Saëns en décrivait ainsi les enjeux : « Un orgue colossal, d’un maniement facile, un exécutant rompu à la fois au mécanisme de l’orgue et du piano, sont indispensables à l’exécution de cette œuvre ; ce qui revient à dire que les occasions de l’entendre dans de bonnes conditiions sont assez rares ». Le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev suffit à lui seul à ranger le compositeur parmi les mélodistes les plus inspirés du XXe siècle. Son lyrisme explose à chaque recoin de cette partition de 1935, de l’ardeur du célèbre Montaigus et Capulets au chant désespéré de la Mort de Juliette en passant par la grâce évanescente de la Danse des jeunes filles des Antilles. Les morceaux de bravoure ne sont pas en reste, telle la Mort de Tybalt, à l’impact dévastateur.Production Productions Internationales Albert Sarfati

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

Pçteris Vasks (né en 1946) développe un langage musical original, puisant dans le minimalisme et la musique populaire de son pays natal, la Lettonie. Sa pièce Hymnus a été créée en 2019 par Iveta Apkalna. L’organiste interprète ensuite l’une des pièces les plus redoutables du répertoire, la Fantaisie et Fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem undam » de Liszt/Dupré. Saint-Saëns en décrivait ainsi les enjeux : « Un orgue colossal, d’un maniement facile, un exécutant rompu à la fois au mécanisme de l’orgue et du piano, sont indispensables à l’exécution de cette œuvre ; ce qui revient à dire que les occasions de l’entendre dans de bonnes conditiions sont assez rares ». Le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev suffit à lui seul à ranger le compositeur parmi les mélodistes les plus inspirés du XXe siècle. Son lyrisme explose à chaque recoin de cette partition de 1935, de l’ardeur du célèbre Montaigus et Capulets au chant désespéré de la Mort de Juliette en passant par la grâce évanescente de la Danse des jeunes filles des Antilles. Les morceaux de bravoure ne sont pas en reste, telle la Mort de Tybalt, à l’impact dévastateur.

