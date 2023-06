Baptêmes parapente au profit de « Vaincre la Mucoviscidose » Orbigny, 16 septembre 2023, Orbigny.

Orbigny,Indre-et-Loire

Des baptêmes en biplace parapente sont proposés par le club de « Vol libre » de Tours au profit de Vaincre la Mucoviscidose. Les enfants sont acceptés à partir de 30 kg avec un accord parental. un pantalon et des chaussures de sport sont conseillés.

Possibilité de pique-niquer sur place..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 19:00:00. .

Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tandem paragliding baptisms are offered by the Tours « Vol libre » club in aid of Vaincre la Mucoviscidose. Children weighing 30 kg or more are welcome, with parental consent. Sports pants and shoes are recommended.

Possibility of picnic on the spot.

Primeros vuelos en parapente biplaza ofrecidos por el club « Vol libre » de Tours a beneficio de Vaincre la Mucoviscidose. Se admiten niños de 30 kg o más con autorización paterna. Se recomienda llevar pantalón y calzado deportivo.

Picnic disponible in situ.

Taufen im Paragliding-Tandem werden vom Club « Vol libre » aus Tours zugunsten von Vaincre la Mucoviscidose angeboten. Kinder werden ab einem Gewicht von 30 kg mit elterlicher Zustimmung akzeptiert. Sporthosen und -schuhe sind empfehlenswert.

Es besteht die Möglichkeit, vor Ort zu picknicken.

Mise à jour le 2023-05-31 par Loches Touraine Châteaux de la Loire