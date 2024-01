Randonnée du Boudin Grillé Orbigny, dimanche 31 mars 2024.

Randonnée du Boudin Grillé Orbigny Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 08:00:00

fin : 2024-03-31

Randonnée sur 2 parcours de 10km et 12 km. Un ravitaillement a mi parcours et un vin d honneur offert a l arrivée .

Randonnée sur 2 parcours de 10 km et 12 km. Un ravitaillement a mi parcours et un vin d honneur offert a l arrivée .

4 EUR.

Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire jean-luc.turmeau@orange.fr



L’événement Randonnée du Boudin Grillé Orbigny a été mis à jour le 2024-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire