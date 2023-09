Marché d’automne Orbey, 8 octobre 2023, Orbey.

Orbey,Haut-Rhin

Envie d’étoffer votre jardin? Participez au marché d’automne et son troc de plantes. Marché de producteurs locaux avec animation musicale et tombola..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. 0 EUR.

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Looking to expand your garden? Take part in the autumn market and plant swap. Local producers’ market with musical entertainment and tombola.

¿Quiere ampliar su jardín? Participe en el mercado de otoño y en el intercambio de plantas. Mercado de productores locales con animación musical y tómbola.

Haben Sie Lust, Ihren Garten zu erweitern? Nehmen Sie am Herbstmarkt und seinem Pflanzentauschhandel teil. Markt mit lokalen Erzeugern, musikalischer Unterhaltung und Tombola.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg