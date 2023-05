Concert chant choral et piano 2 rue de l’église Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Orbey

Concert chant choral et piano 2 rue de l’église, 25 juin 2023, Orbey. Au répertoire: des airs de la Renaissance, du folklore, du romantisme et des chants sacrés..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 17:15:00. EUR.

2 rue de l’église

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



The repertoire includes Renaissance, folk, romantic and sacred songs. El repertorio incluye canciones renacentistas, folclóricas, románticas y sacras. Das Repertoire umfasst Melodien aus der Renaissance, Folklore, Romantik und geistliche Lieder.

