Film – La plus belle pour aller danser 23 rue Charles De Gaulle, 16 mai 2023, Orbey.

Marie-Luce Bison, 14 ans et son meilleur ami de 80 ans, Albert vont ensemble monter une stratégie pour que la fillette participe à la soirée déguisée de son nouveau collège..

2023-05-16

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Marie-Luce Bison, 14, and her 80-year-old best friend, Albert, work together to strategize how to get the girl to attend her new school’s costume party.

Marie-Luce Bison, de 14 años, y su mejor amigo de 80, Albert, idean una estrategia para conseguir que la chica asista a la fiesta de disfraces de su nuevo colegio.

Die 14-jährige Marie-Luce Bison und ihr 80-jähriger bester Freund Albert entwickeln gemeinsam eine Strategie, um das Mädchen dazu zu bringen, an der Kostümparty ihrer neuen Schule teilzunehmen.

