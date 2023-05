Film – Les aventures de Ricky 23 rue Charles De Gaulle, 7 mai 2023, Orbey.

Ricky, un jeune moineau élevé par des cigognes part à l’aventure avec ses amis Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 12:00:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Ricky, a young sparrow raised by storks goes on an adventure with his friends Olga the pygmy owl and Kiki the disco parakeet.

Ricky, un joven gorrión criado por cigüeñas, emprende una aventura con sus amigos Olga, el búho pigmeo, y Kiki, el periquito discotequero.

Ricky, ein junger Spatz, der von Störchen aufgezogen wurde, begibt sich mit seinen Freunden Olga, der Pygmäeneule, und Kiki, dem Disco-Sittich, auf eine abenteuerliche Reise.

