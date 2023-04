Film – Donjons et Dragons: l’honneur des voleurs 23 rue Charles De Gaulle Orbey Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Film – Donjons et Dragons: l’honneur des voleurs 23 rue Charles De Gaulle, 6 mai 2023, Orbey. L’histoire d’une casse qui tourne mal menée par un voleur beau gosse et une bande d’aventuriers improbables..

The story of a heist that goes wrong led by a handsome thief and a band of unlikely adventurers. La historia de un atraco que sale mal protagonizado por un atractivo ladrón y una banda de improbables aventureros. Die Geschichte eines schiefgelaufenen Raubüberfalls, der von einem gut aussehenden Dieb und einer Gruppe unwahrscheinlicher Abenteurer durchgeführt wird. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

