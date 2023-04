Film – C’est mon homme 23 rue Charles De Gaulle, 2 mai 2023, Orbey.

Deux femmes pensent reconnaître leurs maris en la personne d’un homme amnésique.

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 22:00:00. EUR.

23 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est



Two women think they recognize their husbands in the person of a man with amnesia

Dos mujeres creen reconocer a sus maridos en un hombre con amnesia

Zwei Frauen glauben, ihre Ehemänner in einem Mann mit Amnesie wiederzuerkennen

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg