Le banc de la St Valentin Orbey, vendredi 9 février 2024.

Le banc de la St Valentin Orbey Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-11

Avec votre Valentine/Valentin prenez vous en photos sur le banc romantique et participez à un concours pour gagner une repas en amoureux.

Love is in the air: concours de la Saint Valentin !

La fête des amoureux approche venez découvrir à partir du 9 février, LE banc de la Saint Valentin dans le Parc Lefébure d’Orbey à côté de la glacière, spécialement décoré pour l’occasion.

Nous vous invitons à vous prendre en photo sur ce banc avec votre Valentine ou votre Valentin et à envoyer votre photo via le compte Facebook du Comité des Fêtes d’Orbey ou à l’adresse mail comitedesfetesorbey@gmail.com

La photo du couple qui recevra le plus de « j’aime » se verra offrir un bon cadeau pour un repas en amoureux !

EUR.

52 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est comitedesfetesorbey@gmail.com



L’événement Le banc de la St Valentin Orbey a été mis à jour le 2024-01-22 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg