Portes ouvertes à Orbec Rue Grande, 20 mai 2023, Orbec.

Portes ouvertes à Orbec :

Venez à la rencontre des commerçants d’Orbec

– Atelier poterie

– Au broc’vintage

– Galerie Matthew Impey

– La Réserve

– Le Manoir de l’Engagiste.

Samedi 2023-05-20 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Rue Grande

Orbec 14290 Calvados Normandie



Open doors in Orbec :

Come and meet the shopkeepers of Orbec

– Pottery workshop

– Au broc’vintage

– Matthew Impey Gallery

– The Reserve

– The Manor of the Engagist

Puertas abiertas en Orbec :

Ven a conocer a los comerciantes de Orbec

– Taller de alfarería

– Au broc’vintage

– Galería Matthew Impey

– La Réserve

– La mansión del Engagist

Offene Türen in Orbec :

Lernen Sie die Geschäftsleute von Orbec kennen!

– Töpferei-Workshop

– Au broc’vintage

– Galerie Matthew Impey

– La Réserve

– Le Manoir de l’Engagiste

Mise à jour le 2023-05-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité