Oratorio “Sainte Geneviève” Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Paris Catégorie d’évènement: Paris

Oratorio “Sainte Geneviève” Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts, 21 mai 2022, Paris. Oratorio “Sainte Geneviève”

Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts, le samedi 21 mai à 21:00

En l’honneur des 1600 ans de la sainte. Livret inspiré des documents historiques, de la Bible, de textes de Pierre Corneille et de Simone Weil. Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts 57 rue Traversière, 75012 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T21:00:00 2022-05-21T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Adresse 57 rue Traversière, 75012 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Paris Departement Paris

Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Oratorio “Sainte Geneviève” Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts 2022-05-21 was last modified: by Oratorio “Sainte Geneviève” Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts 21 mai 2022 Église Saint-Antoine des Quinze-Vingts Paris Paris

Paris Paris