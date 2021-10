Grenoble Grenoble Grenoble, Isère Oratorio de Noël des animanimaux Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

Oratorio de Noël des animanimaux Grenoble, 21 décembre 2021, Grenoble. Oratorio de Noël des animanimaux 2021-12-21 15:30:00 – 2021-12-21 Muséum de Grenoble 1 Rue Dolomieu

Grenoble Isère Grenoble Création musicale et visuelle.

Visuel des phosphorescentes en scène – Marion Mercier et Geneviève Burnod.

La nature vous inspire ? Venez redécouvrir la nature sauvage et ses enjeux…Billet à retirer sur place le jour même +33 4 76 44 05 35 http://www.museum-grenoble.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-15 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Grenoble Adresse Muséum de Grenoble 1 Rue Dolomieu Ville Grenoble lieuville 45.18757#5.73514