ORATOREM : THÉÂTRE DE PROXIMITÉ ET CIRQUE MINIMALISTE Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Catégories d’évènement: Finistre

Le Relecq-Kerhuon

ORATOREM : THÉÂTRE DE PROXIMITÉ ET CIRQUE MINIMALISTE Le Relecq-Kerhuon, 7 octobre 2022, Le Relecq-Kerhuon. ORATOREM : THÉÂTRE DE PROXIMITÉ ET CIRQUE MINIMALISTE

Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistre

2022-10-07 – 2022-10-08 Le Relecq-Kerhuon

Finistre Perché sur sa bicyclette au milieu d’un salon, l’homme écrit une lettre. En mouvement circulaire ou en équilibre précaire, il rédige, digère, lit et relit ses mots adressés à une personne qui n’est pas là. Témoins de ce dialogue avec l’absente, nous sommes installés dans un espace exigu, au plus près de ce drôle de poète-acrobate qui se livre, hésite, vacille, met en selle des souvenirs qui ne sont pas toujours roses… Entre théâtre de proximité et cirque minimaliste, ce solo pour une poignée de spectateurs est un moment d’intimité partagé en toute simplicité. De et par : Benjamin Renard Trois représentations sont proposées tout au long du week-end :

– Vendredi 7 octobre – A 19h

– Samedi 8 octobre – A 11h et 18h Tout public, dès 8 ans Tarifs : 5 et 8 euros Spectacle chez l’habitant – Adresse communiquée lors de l’inscription

Jauge limitée – Réservation recommandée

Durée : 30 min + Échanges avec l’artiste autour d’une collation culture@mairie-relecq-kerhuon.fr +33 2 98 28 61 31 https://www.lerelecqkerhuon.bzh/agenda/oratorem-2/ Le Relecq-Kerhuon

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Le Relecq-Kerhuon Autres Lieu Le Relecq-Kerhuon Adresse Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistre Ville Le Relecq-Kerhuon lieuville Le Relecq-Kerhuon Departement Finistre

Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-relecq-kerhuon/

ORATOREM : THÉÂTRE DE PROXIMITÉ ET CIRQUE MINIMALISTE Le Relecq-Kerhuon 2022-10-07 was last modified: by ORATOREM : THÉÂTRE DE PROXIMITÉ ET CIRQUE MINIMALISTE Le Relecq-Kerhuon Le Relecq-Kerhuon 7 octobre 2022 Finistre Le Relecq Kerhuon Le Relecq-Kerhuon Finistre Le Relecq-Kerhuon

Le Relecq-Kerhuon Finistre