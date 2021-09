Oratorem… / Collectif À Sens Unique – Festival Les Annulés La Harlière, 29 septembre 2021, Saint-Herblain.

2021-09-29 Représentations les 28 et 29 septembre 2021 à 20h30Accès par escaliers uniquement ! / Salle située au 2e étage sans ascenseur

Horaire : 20:30 21:10

Gratuit : non 10 € / 5 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 Représentations les 28 et 29 septembre 2021 à 20h30Accès par escaliers uniquement ! / Salle située au 2e étage sans ascenseur

Cirque. De et avec Benjamin Renard. Dans “Oratorem…”, un homme écrit une lettre sur son vélo. Cette lettre adressée à une personne absente sera rédigée, digérée et narrée en équilibre, dans un espace exigu. Pris par un besoin d’entamer un dialogue avec son absente, il vous accueille dans un espace quotidien pour un moment d’humour et de partage autour de souvenirs… pas toujours roses. A la croisée du théâtre de proximité et du cirque minimaliste, ce solo pour une poignée de spectateurs est un moment où l’on parle de lourdeur en toute simplicité. Durée : 40 min.Public : à partir de 8 ans, famille Dans le cadre du Festival Les Annulés à St-Herblain

La Harlière adresse1} Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme