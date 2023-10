Architecture et matériaux des Edifices de Saint-Pair-sur-Mer Oratoire Saint-Gaud Saint-Pair-sur-Mer, 21 octobre 2023, Saint-Pair-sur-Mer.

Saint-Pair-sur-Mer,Manche

Saint-Pair Vivum, reçoit l’historien Claude Rayon, pour une balade commentée afin de découvrir les édifices concernés à Saint-Pair, elle sera axée sur l’observation et la reconnaissance des particularités de ces édifices, architecture et matériaux.

RDV devant l’Oratoire Saint-Gaud – rue Sainte-Anne – 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Non accessible aux personnes à mobilité réduite (quelques marches à monter).

Sur réservation par mail : saintpairvivum@yahoo.com..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Oratoire Saint-Gaud Rue Sainte-Anne

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie



Saint-Pair Vivum, welcomes historian Claude Rayon, for a guided walk to discover the buildings concerned in Saint-Pair, focusing on observation and recognition of the particularities of these buildings, architecture and materials.

RDV in front of the Oratoire Saint-Gaud – rue Sainte-Anne – 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Not accessible to people with reduced mobility (a few steps to climb).

Please reserve by e-mail: saintpairvivum@yahoo.com.

Saint-Pair Vivum acoge al historiador Claude Rayon para un paseo guiado de descubrimiento de los edificios afectados de Saint-Pair, centrado en la observación y el reconocimiento de las particularidades de estos edificios, su arquitectura y sus materiales.

RDV delante del Oratorio Saint-Gaud – rue Sainte-Anne – 50380 Saint-Pair-sur-Mer

No accesible para personas con movilidad reducida (hay que subir algunos escalones).

Reserva obligatoria por correo electrónico: saintpairvivum@yahoo.com.

Saint-Pair Vivum, empfängt den Historiker Claude Rayon zu einem kommentierten Spaziergang, um die betroffenen Gebäude in Saint-Pair zu entdecken. Der Schwerpunkt liegt auf der Beobachtung und dem Erkennen der Besonderheiten dieser Gebäude, der Architektur und der Materialien.

Treffpunkt: vor dem Oratoire Saint-Gaud – rue Sainte-Anne – 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Nicht zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität (einige Stufen sind zu überwinden).

Mit Reservierung per E-Mail: saintpairvivum@yahoo.com.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche