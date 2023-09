Visites Guidées de l’Oratoire du Louvre Oratoire du Louvre Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Des guides sont à votre disposition toute l après midi pour vous faire decouvrir notre temple.

Ce bâtiment, propriété de la Ville de Paris, est classé au titre des monuments historiques : l’église est construite à partir de 1621 par le Cardinal de Bérulle, fondateur de la congrégation des Prêtres de l’Oratoire. Louis XIII en fait la chapelle royale du palais du Louvre en 1623. Napoléon la met à la disposition des Protestants de Paris en 1811. La chaire est d’époque, Bossuet et Malebranche notamment y ont prêché. Le tambour et les stalles viennent de l’église Saint-Louis du Louvre et ont été intégrés à l’Oratoire quand ils l’ont aménagé en temple protestant. Les grandes orgues ont été refaites en 1960. Au 160 rue de Rivoli, au chevet de l’église, s’élève le monument de l’amiral Gaspard de Coligny, mort au cours du massacre de la Saint Barthélemy en 1572 ; cette statue monumentale en marbre de Carrare a été érigée en 1889 pour le centenaire de la Révolution. L’Oratoire du Louvre s’est également distingué dans l’Histoire de France, de Paris (cinq siècles d’histoire au cœur de Paris, cérémonies royales, sauvetage d’enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale …) et également du protestantisme libéral dont il est un fervent défenseur. En s’affirmant libérale depuis 1882, l’Oratoire du Louvre est devenue au fil du temps une paroisse « d’adoption » (versus une paroisse « de quartier ») et n’a eu de cesse de lutter contre l’obscurantisme religieux, le fondamentaliste et le sectarisme. Église « inclusive », le thème de ces JEP 2021 sera l’occasion pour l’Oratoire du Louvre d’ouvrir grandes ses portes aux associations LGBT le samedi 18 septembre et aux associations d’entraide / actions sociales, le dimanche 19 septembre. Voir http://oratoiredulouvre.fr/patrimoine

L’Oratoire du Louvre s’est également distingué dans l’Histoire de France, de Paris (cinq siècles d’histoire au cœur de Paris, cérémonies royales, sauvetage d’enfants juifs pendant la seconde guerre mondiale …) et également du protestantisme libéral dont il est un fervent défenseur. En s’affirmant libérale depuis 1882, l’Oratoire du Louvre est devenue au fil du temps une paroisse « d’adoption » (versus une paroisse « de quartier ») et n’a eu de cesse de lutter contre l’obscurantisme religieux, le fondamentaliste et le sectarisme. Église « inclusive », le thème de ces JEP 2021 sera l’occasion pour l’Oratoire du Louvre d’ouvrir grandes ses portes aux associations LGBT le samedi 18 septembre et aux associations d’entraide / actions sociales, le dimanche 19 septembre.

Voir http://oratoiredulouvre.fr/patrimoine Métro ligne 1 Louvre-Rivoli, ligne 7 Palais Royal-Musée du Louvre / Bus Louvre-Rivoli / RER Châtelet-les-Halles

