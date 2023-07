Exposition sur le patrimoine religieux Oratoire de Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés, 16 septembre 2023, Germigny-des-Prés.

Exposition sur le patrimoine religieux 16 et 17 septembre Oratoire de Germigny-des-Prés

Dans la venelle de l’église à Germigny-des-Prés, au pied de l’oratoire carolingien, découvrez l’exposition en plein air sur le patrimoine religieux en Val de Sully, réalisée par le Belvédère. 21 panneaux illustrent le riche patrimoine religieux des villes et villages du territoire du Val de Sully.

Oratoire de Germigny-des-Prés Route de Saint-Martin, 45110 Germigny-des-Prés Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 34 52 02 45 http://www.belvedere-valdesully.fr Véritable trésor patrimonial, l’oratoire est l’une des plus anciennes églises de France, datant du début du IXe siècle. Reconnu par sa mosaïque exceptionnelle et unique représentant l’Arche d’Alliance, il est le témoin de l’époque carolingienne et de l’œuvre de Théodulfe, proche conseiller de Charlemagne. parkings sur place

