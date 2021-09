Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine La Mothe-Saint-Héray, 18 septembre 2021, La Mothe-Saint-Héray.

Orangerie – Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres La Mothe-Saint-Héray

Orangerie

Samedi 18 et dimanche19 : 10h-12h/14h-19h

Visite libre

Édifiée en 1634 par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu, sur commande

de Henri de Baudéan, comte de Parabère, l’Orangerie demeure l’unique vestige du château médiéval. Les jardins à la française du XVIIe siècle, situés le long d’un grand canal, entourés de citronniers et d’orangers, sont fermés par une galerie-orangerie et des pavillons passerelles. En 1913, ce monument en ruine sera

sauvé et classé en 1925 grâce à la détermination de Mothais et de l’association régionaliste poitevine présidée par le Dr Corneille.

Pour chaque album des aventures de Sacré-Coeur, l’auteure imagine de nouvelles

machines fantastiques. Laurent Audouin les réalise en vrai avec des objets

de récupération avant de les dessiner. «La Grande exposition» est interactive.

Rens. 05 49 05 01 41

www.la-mothe-saint-heray.fr

Gratuit

+33 5 49 05 01 41

