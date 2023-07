Un été au Jardin Orangerie du Jardin des plantes Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Un été au Jardin Orangerie du Jardin des plantes Rouen, 7 juillet 2023, Rouen. Un été au Jardin 8 juillet – 6 août Orangerie du Jardin des plantes accès libre Vous pourrez piocher dans une sélection d’ouvrages sur la nature, l’environnement, la cuisine ou bien encore le voyage. Une sélection de romans, de livres jeunesses et bandes dessinées pour ensuite les feuilleter sur un transat. Ce sera l’occasion aussi de découvrir des expositions et de partager des moments en famille autour d’ateliers participatifs…

Ouverture tous les jours de 13h à 19h (excepté le 14 juillet).

Toutes les infos sur https://rouen.fr/ete-jardin
Orangerie du Jardin des plantes
114 bis, avenue des Martyrs de la Résistance, Rouen
Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

