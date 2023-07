Spectacle Vibrations Orangerie du Domaine national de Meudon Meudon, 17 septembre 2023, Meudon.

Spectacle Vibrations Dimanche 17 septembre, 17h45 Orangerie du Domaine national de Meudon Gratuit entrée libre

Pour cette nouvelle édition des Scènes Vagabondes à Meudon, l’Orangerie du Domaine national se transforme en scène accueillant une pépinière d’artistes. Le public pourra profiter d’un programme en plein air, ouvert à tous et gratuit, conçu autour de la danse et du cirque.

Christian & François Ben Aïm

Jean-Marie Machado & Christophe Marguet

Thibaut Eiferman

Prendre le risque de l’instant !

Vibrations est une performance musicale et dansée née d’une réflexion commune des frères Ben Aïm et du compositeur Jean-Marie Machado autour de l’improvisation et de la composition instantanée. Dialogue permanent entre la musique et la danse, cette expérience poétique s’appuie sur l’écoute mutuelle et le moment présent. Au fil de l’imagination, l’énergie organique de la danse et la physicalité de la musique vous emmèneront dans un endroit inattendu.

Production CFB 451 et Cantabile | Soutien Centre des Bords de Marne, Le Perreux-sur-Marne (94)

La compagnie CFB 451 reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France, de la Région Ile-de-France et du département du Val-de-Marne (94) par des conventionnements pluriannuels.

Christian et François Ben Aïm sont artistes associés au Théâtre de Suresnes Jean Vilar 2023-2025, artistes complices de L’Orange Bleue à Eaubonne 2023-2025 et du Centre d’art et culture de Meudon pour la saison 2023-2024.

Orangerie du Domaine national de Meudon Carrefour de l’Europe – Rampe de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-09-17T17:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©CFB 451