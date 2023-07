Spectacle Bleu tenace Orangerie du Domaine national de Meudon Meudon, 17 septembre 2023, Meudon.

Spectacle Bleu tenace Dimanche 17 septembre, 16h10 Orangerie du Domaine national de Meudon Gratuit entrée libre

Pour cette nouvelle édition des Scènes Vagabondes à Meudon, l’Orangerie du Domaine national se transforme en scène accueillant une pépinière d’artistes. Le public pourra profiter d’un programme en plein air, ouvert à tous et gratuit, conçu autour de la danse et du cirque.

Rhizome – Chloé Moglia

Fanny Austry

Bleu comme le ciel et tenace, car ainsi tient-elle.

En solo à six mètres du sol, suspendue à une « structure-sculpture », la circassienne et danseuse Fanny Austry propose un moment hors du temps. Entre les mouvements saccadés et le calme, danse du risque et suspension se mélangent sur une partition électro de la compositrice Marielle Chatain. Les yeux rivés vers le ciel, le souffle parfois coupé, nous suivons l’artiste se dépasser, contempler et arpenter cette construction filaire.

Direction artistique Chloé Moglia | Solo créé pour Fanny Austry | Suspension par Fanny Austry | Avec la collaboration de Anna Le Bozec, Mélusine Lavinet-Drouet, Océane Pelpel, Mathilde Van Volsem et Marielle Chatain | Création musicale Marielle Chatain | Ingénieur du son Edouard Bonan | Scénographie équipe Rhizome | Conception et réalisation de la structure idéogramme Eric Noël et Silvain Ohl | Création costume Clémentine Monsaingeon | Direction technique Hervé Chantepie | Régisseurs Haroun Chehata et Evan Bourdin | Administration/Production Rhizome, Lucie Vignal, Marie Chénard, Mélissa Guey | Diffusion Florence Bourgeon | Remerciements Sarah Cosset

Production (2021) Rhizome | Partenaires, coproductions, accueils en résidence La Passerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc (22) ; Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire (44) ; Le Carré Magique Lannion, Pôle national cirque en Bretagne (22) ; Le Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper (29) ; Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos (91) ; Trio…S, Scène de territoire pour les arts de la piste à Inzinzac-Lochrist (56) ; EPCC Scènes du Golfe, Théâtre Vannes-Arradon (56) | Avec le soutien du réseau RADAR (Le Fourneau, CNAREP en Bretagne / La Loggia / Région Bretagne)

Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC DE BRETAGNE, et bénéficie pour le développement de ses projets des soutiens de la REGION BRETAGNE, du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN et de la FONDATION BNP PARIBAS, abritée par la Fondation de France.

Rhizome – Chloé Moglia est associée au Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire, aux Tombées de la Nuit à Rennes et compagnonne du Théâtre de Lorient, centre dramatique national.

Orangerie du Domaine national de Meudon Carrefour de l’Europe – Rampe de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-09-17T16:10:00+02:00 – 2023-09-17T16:35:00+02:00

