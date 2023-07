Spectacle Instantanés #2 et #3 Orangerie du Domaine national de Meudon Meudon, 17 septembre 2023, Meudon.

Spectacle Instantanés #2 et #3 Dimanche 17 septembre, 15h15, 17h05 Orangerie du Domaine national de Meudon Gratuit entrée libre

Pour cette nouvelle édition des Scènes Vagabondes à Meudon, l’Orangerie du Domaine national se transforme en scène accueillant une pépinière d’artistes. Le public pourra profiter d’un programme en plein air, ouvert à tous et gratuit, conçu autour de la danse et du cirque.

Compagnie Christian et François Ben Aïm

Léa Lansade et Alex Blondeau

Tout public dès 10 ans

De l’obscurité à la lumière

Instantanés est une série de soli féminins sur-mesure chorégraphiés par Christian et François Ben Aïm pour les interprètes. Sur le Quatuor n°1 Métamorphoses nocturnes du compositeur György Ligeti, Instantanés #2 pour Léa Lansade est une traversée entre rêve et inconscient. Le troisième volet des Instantanés interprété par Alex Blondeau explore également la thématique de la nuit comme un espace métaphorique pour évoquer la disparition et (re)convier avec joie les absent.e.s.

Instantanés #2 : Chorégraphie François Ben Aïm | Interprétation Léa Lansade | Création lumières Laurent Patissier

Production CFB 451 | Coproduction micadanses – Paris | Soutien Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique national, Scène Nationale d’Aubusson | Résidence d’écriture au Monastère de Saorge dans le cadre de l’opération « Monuments en mouvement » du Centre des monuments nationaux

Instantanés #3 : Chorégraphie François Ben Aïm | Interprétation Alex Blondeau | Composition musicale Nicolas Deutsch | Création lumières Laurent Patissier | Création costumes Maud Heintz

Production CFB 451 | Coproduction : L’Atalante, Mitry-Mory (77) avec le soutien et l’accompagnement technique des Plateaux Sauvages (75) | Soutien : Dispositif Récif – Karukera Ballet de Point-à-Pitre Guadeloupe (97) | Mise à disposition du studio : Centre National de la Danse de Pantin (93)

La compagnie CFB 451 reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France, de la Région Ile-de-France et du département du Val-de-Marne (94) par des conventionnements pluriannuels.

Christian et François Ben Aïm sont artistes associés au Théâtre de Suresnes Jean Vilar 2023-2025, artistes complices de L’Orange Bleue à Eaubonne 2023-2025 et du Centre d’art et culture de Meudon pour la saison 2023-2024.

Orangerie du Domaine national de Meudon Carrefour de l’Europe – Rampe de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:15:00+02:00 – 2023-09-17T15:40:00+02:00

2023-09-17T17:05:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Patrick Berger