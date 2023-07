Spectacle Compagnie Arcane Orangerie du Domaine national de Meudon Meudon, 17 septembre 2023, Meudon.

Spectacle Compagnie Arcane Dimanche 17 septembre, 15h00 Orangerie du Domaine national de Meudon Gratuit entrée libre

Pour cette nouvelle édition des Scènes Vagabondes à Meudon, l’Orangerie du Domaine national se transforme en scène accueillant une pépinière d’artistes. Le public pourra profiter d’un programme en plein air, ouvert à tous et gratuit, conçu autour de la danse et du cirque.

15h | 15h45 | 16h45 | 18h10

La voix de l’inattendu

Petites pièces courtes, soli et improvisations dirigées, tout au long de l’après-midi, les élèves et les danseurs professionnels de la Compagnie Arcane vous transporteront dans leur univers. À déjà 50 ans, la compagnie meudonnaise propose des aventures artistiques exigeantes au travers de ses créations et de son enseignement. Capable de transmettre aux plus petits, de sensibiliser l’adolescence et de conquérir un public plus aguerri, elle crée une passerelle entre amateurs et professionnels.

Chorégraphe Maria Ortiz Gabella | Conseiller artistique Franck Paitel | Les danseuses professionnelles de la compagnie Yolande Cartier, Lauriane Faure, Danaï Gonzalez Diaz, Blandine Hipeaux, Florence Portehault, Jiaqi Wu | Les élèves amateurs de la Compagnie Arcane

Production Compagnie Arcane et Compagnie du Noctambule

Orangerie du Domaine national de Meudon Carrefour de l’Europe – Rampe de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

