Spectacle Le Cheval Orangerie du Domaine national de Meudon Meudon, 17 septembre 2023, Meudon.

Spectacle Le Cheval Dimanche 17 septembre, 14h30 Orangerie du Domaine national de Meudon Entrée libre

Pour cette nouvelle édition des Scènes Vagabondes à Meudon, l’Orangerie du Domaine national se transforme en scène accueillant une pépinière d’artistes. Le public pourra profiter d’un programme en plein air, ouvert à tous et gratuit, conçu autour de la danse et du cirque.

Seydou Boro

Comment la danse réveille-t-elle l’espace, les souvenirs, la curiosité ?

Extraite du court métrage éponyme Le Cheval réalisé par Seydou Boro, cette performance chorégraphique dialogue avec des lieux de patrimoine pour faire résonner les monuments avec la danse et le danseur. Métamorphose de l’animal pour parler de l’homme, cette forme courte confronte l’art vivant et éphémère à des édifices témoins du temps. Une invitation à s’arrêter, à prendre le temps et à découvrir le patrimoine autrement.

Chorégraphie et interprétation Seydou Boro | Musique Seydou Boro | Régie son Mickaël Françoise | Administration-diffusion Marion Fouquet

Production – Corps d’Hommes / Compagnie Seydou Boro

Orangerie du Domaine national de Meudon Carrefour de l’Europe – Rampe de Trivaux 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T14:55:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T14:55:00+02:00

©Florence Gaty