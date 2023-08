Pour les 50 ans de la Shaapt, participez à une grande vente aux enchères caritative ! Orangerie du château Thouars, 16 septembre 2023, Thouars.

Pour les 50 ans de la Shaapt, participez à une grande vente aux enchères caritative ! Samedi 16 septembre, 09h00 Orangerie du château Gratuit. Entrée libre. L’exposition des lots se tiendra de 9h00 à 17h30, suivie par le début de la vente par le commissaire-priseur à 18h00. La vente prendra fin à 19h00, suivie d’un moment de convivialité autour d’un verre de l’amitié.

La place Saint-Médard sera le lieu d’une exposition qui présentera le bilan de 50 ans de mission au service du patrimoine, ainsi que le grand projet d’acquisition d’un local patrimonial. Un chemin de piste vous conduira à travers toute la ville, suivant les traces des actions de l’association. Le soir à 18h00, une grande vente caritative sera organisée, animée par un Commissaire-Priseur professionnel. Celui-ci exposera les aspects de son métier et procédera, au profit de la Shaapt, à la vente d’objets vintage datant de 50 ans, apportés par les bénévoles.

Orangerie du château 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah La première Orangerie du château de Thouars fut construite en 1658, à la fin de la période de construction du château. Une seconde orangerie la remplace dès la fin du XVIIe siècle et présente un plan similaire à la grande orangerie du château de Versailles. Elle fut commandée en 1692 par le duc de Thouars Charles-Belgique-Hollande de La Trémoïlle et construite de 1697 à 1705. L’orangerie est composée d’une façade de 66 mètres encadrée de deux escaliers en retour. La salle intérieure mesure 98 mètres de long sur 11 de largeur. On pourrait attribuer cette orangerie aux grands architectes du roi : Jules Hardouin-Mansart et Jacques V Gabriel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

©SHAAPT