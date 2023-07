Exposition « Villes & Paysages – Bernard Plossu Marcelo Fuentes » Orangerie des musées de Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne Exposition « Villes & Paysages – Bernard Plossu Marcelo Fuentes » Orangerie des musées de Sens Sens, 16 septembre 2023, Sens. Exposition « Villes & Paysages – Bernard Plossu Marcelo Fuentes » 16 et 17 septembre Orangerie des musées de Sens Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition « Villes & Paysages – Bernard Plossu Marcelo Fuentes », présentée à l’Orangerie des musées de Sens. Des visites commentées gratuites sont proposées samedi 16 et dimanche 17 septembre de 16h à 17h. Orangerie des musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Sens – Service communication et musées

