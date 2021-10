Orangerie des Livres : Au coin de la rue, l’aventure Espace culturel Robert-Doisneau, 16 octobre 2021, Meudon.

Orangerie des Livres : Au coin de la rue, l’aventure

Espace culturel Robert-Doisneau, le samedi 16 octobre à 14:30

En attendant le prochain salon de L’Orangerie des livres en septembre 2022, autour du voyage et de l’exploration scientifique, les Médiathèques vous proposent un intermède avec l’invitation de plusieurs auteurs et d’un collectif de photographes qui vont nous raconter leur ville, leur quartier, et comment cette exploration du quotidien nourrit leur écriture faisant du coin de la rue un terrain d’aventure. **Au programme :** – **14h30** : **Inauguration de l’exposition “Regarder l’autre”** à la Médiathèque de Meudon la Forêt puis à l’Espace culturel Robert Doisneau (2 sites) – **15h30** : **Retours sur les ateliers documentaires avec le Collectif K** (Valentina Camu, Séverine Carreaux, Rose Lecat, et Michel Sloka), qui ont proposé aux habitants d’arpenter la ville de Meudon pour poser leur regard sur ce territoire et ses habitants. Les photographes professionnels et amateurs viennent témoigner de cette expérience. – **16h30** : **Table ronde d’auteurs avec Bertrand Matot , Eric Poindron, Marine Sanclemente et Catherine Faye** [**Le programme**](https://drive.google.com/file/d/1TaIdQiBkZpSPfm55LSR-nfiON6SKmDQA/view?usp=sharing)

Entrée libre sur inscription

Rencontre avec des photographes et des écrivains

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T19:00:00