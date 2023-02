Utile, c’est bien. Beau, c’est mieux ! Orangerie de La Mothe Saint-Héray, 1 avril 2023, La Mothe-Saint-Héray.

Utile, c’est bien. Beau, c’est mieux ! 1 et 2 avril Orangerie de La Mothe Saint-Héray

10 artisans d’art rassemblés dans la galerie haute d’une Orangerie du XVIIe siècle handicap moteur mi

Orangerie de La Mothe Saint-Héray 2 allée de l’Orangerie 79800 LA MOTHE SAINT-HERAY La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

La commune de La Mothe Saint-Héray accueille des artisans d’art de tous horizons dans l’écrin majestueux de l’Orangerie et de ses jardins classiques.

Ces artisans des Deux-Sèvres et de la Vienne travaillent le bois, le métal, la laine, le papier, les tissus, le cuir et l’argile. Ils exposent et vendent dans l’ancienne salle de bal. Les visiteurs ont accès aux jardins et peuvent poursuivre leur visite de la Petite Cité de Caractère ® en empruntant les sentiers balisés le long de la Sèvre niortaise et sur le belvédère.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Commune de La Mothe Saint-Héray