avec Saltarelle et Sarabande Orangerie Annexe, Thouars (79) 5, Avenue des Martyrs de la Résistance Orangerie Annexe, 79100 Thouars, France [{« link »: « mailto:saltarelle.sarabande@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38955 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Saltarelle et Sarabande Organise le BAL RENAISSANCE DE NOVEMBRE à Thouars en costume 26 novembre 2022 de 19h30 à 22h30 (fermeture des portes à 20h) Orangerie Annexe 5 Av. des Martyrs de la Résistance, 79100 Thouars Inscription par mail ou téléphone 07.66.06.75.85 saltarelle.sarabande@gmail.com 5€ pour les -18 ans. 12€ paiement sur place en espèces Stage Préparatoire de danse le 5 novembre de 14h30 à 17h30 6€ à régler sur place. Réservation par mail ou téléphone 07.66.06.75.85 saltarelle.sarabande@gmail.com Salle des réunions – Mairie de Thouars 1Rue Drouyneau de Brie source : événement Bal Renaissance de Thouars publié sur AgendaTrad

