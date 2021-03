Orange Vélodrome Trail, 13 novembre 2021-13 novembre 2021, Marseille.

Orange Vélodrome Trail 2021-11-13 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-13 18:00:00 18:00:00

Marseille 13008

Le samedi 13 novembre prochain aura lieu l’Orange Vélodrome Trail, un trail urbain proposant plusieurs parcours : un 8 km, un 4 km, et une Family Run de 2 km. Ces différents formats vous permettront de découvrir l’Orange Vélodrome et le stade Delort en immersion complète.

Un village se tiendra au salon Ganay (porte 9, rue Raymond Teisseire).



L’Orange Vélodrome Trail soutient OM Fondation en reversant 1€ par dossard et en permettant aux participants de faire des dons volontaires lors de l’inscription et lors du retrait de dossards.

Faisant de votre santé à tous une priorité, cette nouvelle date permettra aux nombreux athlètes ainsi qu’aux membres de l’organisation d’aborder l’édition 2021 de manière plus sécuritaire et plus sereine.

Vivez une expérience unique au cœur de l’Orange Vélodrome!

https://orangevelodrometrail.com/

