REDOUANE BOUGHERABA ORANGE VELODROME Marseille, 22 juin 2024, Marseille.

Roi de l’impro, tueur de premier rang, la réputation de Redouane n’est plus à faire. Il a l’art et la manière de rire de tout et de tous avec bienveillance et répartie. En 2023 il enchaine 2 Olympia, 6 cigales, 10 palais des sports à Paris et tous les zenith et Arena de France parfois doublés ou triplés réunissant plus de 350 000 spectateurs !Il commente l’actualité avec une légèreté rafraîchissante, fait sauter tous les tabous de notre société et son autodérision est déconcertante. Alliant projet de cinéma et interaction avec le public, Redouane est sur tous les fronts. Mais son plus grand rêve c’est le 22 juin 2024 qu’il le réalisera.

Tarif : 29.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

ORANGE VELODROME 3 BD MICHELET 13008 Marseille 13