BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND ORANGE VELODROME Marseille, 25 mai 2024, Marseille.

Après une fantastique tournée 2023 et deux concerts à Paris La Défense Arena sold-out, BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND reviendront en France l’année prochaine pour un concert événement à l’Orange Vélodrome de Marseille, samedi 25 mai 2024. Le Boss et ses musiciens se produiront pour la toute première fois dans ce mythique stade. BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND annoncent 22 concerts pour leur tournée Européenne ‘2024 World Tour’. BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND ont donné les meilleurs shows au monde (Billboard) à travers l’Europe l’été dernier, et prévoient un retour triomphal sur le continent en 2024 avec une tournée de 22 concerts dans des stades. La tournée mondiale 2024 débutera le 5 mai à Cardiff, au Pays de Galles, et Springsteen et The E Street Band se produiront en Irlande du Nord, en République d’Irlande, en Angleterre, en France, en République tchèque, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en Finlande, en Suède et en Norvège avant de se conclure le 25 juillet au Royaume-Uni, au stade Wembley de Londres. Les billets seront mis en vente en commençant par Odense, au Danemark, le 2 novembre. La liste complète des dates de concert et des heures de mise en vente se trouve ci-dessous.La tournée Européenne 2023 de Springsteen and The E Street Band a généré 1,6 million de tickets vendus et a été largement reconnue comme la meilleure tournée de la carrière du groupe. La tournée européenne de 2023 a été saluée comme l’un des plus grands spectacles de tous les temps (Daily Telegraph) et a reçu des critiques cinq étoiles de The Times, The Independent, NME et bien d’autres dans les 14 pays où elle s’est produite. Parmi les moments forts, citons les deux concerts de coup d’envoi à Barcelone qui ont déclenché un déchainement euphorique (El Correo), ainsi que des concerts devant plus de 130 000 fans lors de deux dates à Hyde Park, à Londres, et une dernière soirée devant plus de 70 000 personnes à Monza, en Italie. Bruce et son band ont réuni 76 000 spectateurs à Paris La Défense Arena. De retour en Amérique du Nord à la fin de l’été, le premier concert de Springsteen et du E Street Band dans un stade américain depuis sept ans, au Wrigley Field de Chicago, a été salué comme une prestation inégalée (Chicago Tribune) et comme l’un des moments les plus brillants du Wrigley Field (Chicago Sun-Times). Un retour dans sa ville du New Jersey pour trois soirs au MetLife Stadium pendant le week-end de la fête du travail a été défini comme foudroyant et décalé (Salon) et un moment de joie où personne n’avait envie de dire au revoir (Rolling Stone).Les membres du E Street Band sont : Roy Bittan – piano, synthétiseur ; Nils Lofgren – guitare, chant ; Patti Scialfa – guitare, chant ; Garry Tallent – guitare basse ; Stevie Van Zandt – guitare, chant ; et Max Weinberg – batterie ; avec Soozie Tyrell – violon, guitare, chant ; Jake Clemons – saxophone et Charlie Giordano – claviers.Achat limité à 6 billets par acheteur.

Tarif : 78.50 – 166.50 euros.

Début : 2024-05-25 à 19:30

ORANGE VELODROME 3 BD MICHELET 13008 Marseille 13