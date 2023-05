Hexagone MMA Rue Madeleine Roch, 28 juillet 2023, Orange.

Pour la première fois en France et en Europe, la ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA vous donne RDV pour un show de MMA dans un véritable Théâtre antique !

Au programme : des superfights, des combats internationaux et plus de 4 heures de MMA..

2023-07-28 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-28 . EUR.

Rue Madeleine Roch Théâtre Antique d’Orange

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the first time in France and in Europe, the European professional league HEXAGONE MMA invites you to an MMA show in a real antique theater!

On the program: superfights, international fights and more than 4 hours of MMA.

Por primera vez en Francia y en Europa, la liga profesional europea HEXAGONE MMA le invita a un espectáculo de MMA en un auténtico teatro antiguo

En el programa: superpeleas, combates internacionales y más de 4 horas de MMA.

Zum ersten Mal in Frankreich und Europa lädt Sie die europäische Profi-Liga HEXAGONE MMA zu einer MMA-Show in einem echten antiken Theater ein!

Auf dem Programm stehen Superfights, internationale Kämpfe und mehr als 4 Stunden MMA.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de tourisme Orange Châteauneuf