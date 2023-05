Orange Symphonic Show Rue Madeleine Roch, 2 juin 2023, Orange.

Humour et grand répertoire de la musique symphonique. Un voyage musical autour de la mythologie. Guidé par la narration d’Élie Semoun et porté par un orchestre symphonique ( la Mahlerian Camerata) et un chœur de plus de 200 artistes et un ballet,

l.

2023-06-02 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-02 . EUR.

Rue Madeleine Roch Théâtre Antique d’Orange

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Humor and great repertoire of symphonic music. A musical journey around mythology. Guided by the narration of Élie Semoun and carried by a symphony orchestra (the Mahlerian Camerata) and a choir of more than 200 artists and a ballet,

l

Humor y el gran repertorio de la música sinfónica. Un viaje musical en torno a la mitología. Guiado por la narración de Élie Semoun y llevado por una orquesta sinfónica (la Camerata Mahleriana) y un coro de más de 200 artistas y un ballet,

l

Humor und das große Repertoire der symphonischen Musik. Eine musikalische Reise rund um die Mythologie. Geleitet von der Erzählung Élie Semouns und getragen von einem Symphonieorchester ( der Mahlerian Camerata) und einem Chor aus über 200 Künstlern und einem Ballett,

l

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de tourisme Orange Châteauneuf