Marché des Producteurs Cours Aristide Briand, 30 mai 2023, Orange.

Les saveurs de Provence s’invitent à votre table! Durant toute la saison estivale, profitez de fruits, légumes et produits de bouche de saison, proposés par les producteurs locaux..

2023-05-30 à 17:00:00 ; fin : 2023-09-19 19:30:00. .

Cours Aristide Briand

Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



The flavors of Provence invite themselves to your table! During the whole summer season, enjoy fruits, vegetables and food products in season, offered by local producers.

¡Los sabores de la Provenza llegan a su mesa! Durante toda la temporada estival, disfrute de frutas, verduras y productos alimentarios de temporada, ofrecidos por los productores locales.

Die Aromen der Provence kommen auf Ihren Tisch! Genießen Sie den ganzen Sommer über Obst, Gemüse und andere Lebensmittel der Saison, die von lokalen Erzeugern angeboten werden.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme Orange Châteauneuf