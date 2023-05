HEXAGONE MMA THEATRE ANTIQUE, 28 juillet 2023, ticketsvenue_address.

HEXAGONE MMA THEATRE ANTIQUE. Un spectacle à la date du 2023-07-28 à 20:30 (2023-07-28 au ). Tarif : 19.0 à 129.0 euros.

HEXAGONE MMAPour la première fois en France et en Europe, la ligue européenne professionnelle HEXAGONE MMA vous donne RDV pour un show de MMA dans un véritable théâtre antique !Au programme : des superfights, des combats internationaux et plus de 4 heures de MMA. Vous pouvez être sûr de vivre une soirée inoubliable.Diffusé dans plus de 150 pays dans le monde, HEXAGONE MMA 10 est le rendez-vous MMA à ne pas rater !Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable de combats et de spectacle. Obtenez vos billets dès maintenant et venez vivre l’expérience HEXAGONE MMA 10 dans le théâtre antique d’Orange !

THEATRE ANTIQUE ORANGE Rue Madeleine Roch Vaucluse





