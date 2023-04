Orange Night Run, un avant-goût du marathon des Jeux Parvis de l’Hôtel de Ville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le samedi 17 juin 2023

de 17h00 à 01h30

.Tout public. payant

Dans le cadre de son partenariat avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Orange organisera une course inédite le 17 juin. Voilà une occasion unique de se plonger dans les conditions du Marathon pour Tous et de remporter son dossard pour cette épreuve des Jeux olympiques de Paris 2024. Samedi 17 juin, par équipes de cinq, les participants devront parcourir la distance mythique du marathon : 42,195 km. Ils s’élanceront depuis le parvis de l’Hôtel de Ville dès 19 h 45 et parcourront une boucle de 5,274 km le long des quais de Seine. Et à l’arrivée 1 000 dossards seront à gagner ! Pour cela, il faudra terminer dans les 50 premières équipes du classement. Si ce n’est pas le cas, pas de panique : vous pourrez également être dans les cinq équipes qui auront ramené le plus de téléphones à recycler (autre point fort de l’Orange Night Run) ou espérer aussi figurer parmi les 145 autres tirées au sort. Bien évidemment ouvert aux personnes en situation de handicap, la course n’exige que deux conditions : la mixité, puisque deux femmes au minimum devront figurer dans chacune de ces équipes de cinq ; et un âge minimum de 20 ans au moment du départ. Dès la fin d’après-midi, des animations auront lieu au cœur d’un village spécialement organisé pour l’occasion sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Retrouvez toutes les informations sur le site de la course Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75000 Paris Contact : https://night-run.orange.com/accueil

