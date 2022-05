Orange, la couleur des années pop ! Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 14 mai à 14:00

Des années 1960 jusqu’au début des années 1980, la couleur orange se diffuse dans tous les domaines de la vie quotidienne. Sur la base de sa collection design mais aussi grâce à plusieurs prêts prestigieux, le Musée de la ville de SQY explore cette obsession, conjonction d’un phénomène culturel, d’un effet de mode et de considérations techniques. Un engouement d’autant plus spectaculaire qu’il est à la fois soudain et quasi universel. [https://www.youtube.com/watch?v=CDTJMcLpYAU](https://www.youtube.com/watch?v=CDTJMcLpYAU)

Entrée libre

D’un sèche-cheveux au TGV ou encore d’un petit Casimir à une Expansion de César, plongez au cœur de la couleur orange et des années pop ! Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T23:00:00

