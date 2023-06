Issy-les-Moulineaux, hub de l’innovation pour les Jeux Olympiques de Paris Orange Issy-les-Moulineaux, 8 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

ssy-les-Moulineaux abrite plusieurs grands partenaires des Jeux

Olympiques de Paris 2024 qui, chacun dans leur domaine, considèrent

cet événement sportif comme une occasion d’innover et de renforcer

l’efficacité de leur organisation.

L’objectif d’Orange, partenaire Premium et Fournisseur officiel des Jeux

Olympiques Paris 2024, est de faire des Jeux Olympiques de Paris

2024 les jeux les plus connectés, pour les organisateurs, les athlètes,

les spectateurs, les fans et les médias. À cet effet, Pierre-Louis de

GUILLEBON, Président d’Orange Events, proposera une table-ronde

rassemblant les représentants de deux autres partenaires officiels des

Jeux Olympiques, Sodexo et Coca-Cola, pour discuter des nombreuses

innovations proposées par les Jeux Olympiques Paris 2024.

Chacun dans leur rôle, ces trois acteurs s’emploieront à assurer la réussite

de ces jeux. Ces Jeux Olympiques seront donc sportifs et innovants.

Venez partager les coulisses isséennes innovantes des partenaires d’un

évènement hors norme !

Orange 11 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://issy.news/Issy-et-les-JO »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T09:00:00+02:00 – 2023-06-08T10:30:00+02:00

2023-06-08T09:00:00+02:00 – 2023-06-08T10:30:00+02:00