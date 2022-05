Récital de Vérène Andronikov soprano au Château de Saint Estève d’ Uchaux le 4 octobre 2020 dans le cadre du Festival Liszt en Provence. CHATEAU DE SAINT ESTEVE UCHAUX 84100 Orange Catégories d’évènement: Orange

Récital de Vérène Andronikov soprano au Château de Saint Estève d’ Uchaux le 4 octobre 2020 dans le cadre du Festival Liszt en Provence. CHATEAU DE SAINT ESTEVE UCHAUX 84100, 4 octobre 2020 17:00, Orange. Dimanche 4 octobre 2020, 17h00 Sur place De 20 à 40 euros http://www.liszt-en-provence.com/ Récital de Vérène Andronikov soprano au château de Saint Estève d’Uchaux le 4 octobre 2020 à 17:00 H Récital de Verene Andronikov soprano et Jean Dubé le 4 octobre 2020 23 ème Festival Liszt en Provence. Château de Saint Estève 1100 Route de Sérignan 84100 UCHAUX. Horaire: 17:00 H Tarifs: de 20 à 40 euros http://www.liszt-en-provence.com/ Programme: http://www.liszt-en-provence.com/programme/jean-dube Tarifs et réservation: http://www.liszt-en-provence.com/infos-pratiques/reservation Programme Beethoven – 1er Mouvement de la 10e Symphonie (reconstitution Barry Cooper, arr. piano Jean Dubé) Beethoven / Liszt – Allegretto de la 7e Symphonie S464 – Adelaide (op.46) S466 Beethoven – Fidelio air de Leonore “Abscheulicher… komm Hoffnung” Wagner/Liszt – “O Du mein holder Abendstern” (Tannhäuser) S444 Wagner – Air d’Elisabeth “Dich, teure Halle” (Tannhäuser) Bellini / Liszt – I Puritani, Introduction et Polonaise S391 Bellini – I Puritani “O rendetemi la speme…Qui la voce…” Liszt – Cantique d’amour S173/10 ; Rhapsodie Hongroise S244/10 CHATEAU DE SAINT ESTEVE UCHAUX 84100 1100 Route de Sérignan 84100 84100 Orange Aygues Vaucluse dimanche 4 octobre 2020 – 17h00 à 19h00

