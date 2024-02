ORANGE BLOSSOM LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes, vendredi 15 novembre 2024.

Impossible de ranger Orange Blossom dans une boi^te quand bien me^me elle contiendrait le monde, car Orange Blossom va bien plus loin que de “la musique du monde”.Electro alors ? Idem.Orange Blossom est la vision de Carlos Robles Arenas, un compositeur mexicain base´ a` Nantes qui a e´te´ piocher dans la tradition turque, e´gyptienne, malienne, se´ne´galaise et cubaine, avec des voix chante´es en arabe, persan et portugais pour offrir au monde un quatrie`me album de musique actuelle, limpide et myste´rieux a` la fois. Attirants comme un chant de sire`ne, ces treize nouveaux morceaux depuis dix ans nous baladent entre un dance floor de´chaine´ et une salle de me´ditation sans aucune contradiction. Si la beaute´ avait une bande son, il y aurait des morceaux d’Orange Blossom dedans.

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-11-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35