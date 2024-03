Orange Blossom LA CARTONNERIE Reims, jeudi 28 novembre 2024.

Orange Blossom transcende les frontières musicales, mêlant habilement diverses influences pour créer un son unique et captivant. Sous la direction de Carlos Robles Arenas, le groupe incarne une fusion vibrante entre l’électro et les musiques du monde, défiant toute catégorisation. Le Mali, l’Égypte et Cuba ont façonné ce nouvel album, un chef-d’œuvre tant attendu depuis Under the Shade of Violets . Leurs compositions, imprégnées de sonorités orientales, africaines, latines et occidentales, offrent une expérience musicale riche et envoûtante qui se révèle sur scène au travers d’une énergie indomptable. Chaque concert devient ainsi un événement inoubliable, réunissant une communauté de fans passionnés qui partagent la même ferveur pour cette musique transcendant les frontières et les genres.

Tarif : 28.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-11-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51