ORANGE CYBERTOUR GRENOBLE Orange 3 massifs Meylan, 27 septembre 2023, Meylan.

Dans un monde de plus en plus dématérialisé, les fraudes informatiques, pertes de renseignements sensibles et violations de données personnelles sont aujourd’hui plus nombreauses et les cyberattaques toujours plus complexes.

Votre entreprise est-elle bien protégée face à ces menaces ?

Avez-vous évalié vos risques et conséquences en cas de cyberattaque ?

Savez-vous comment :

* Détecter et quantifier vos incidents de sécurité

* Confiner vos postes compromis

* Assurer la portection d’Office 365, nouvelle cible privilégiée des hackers ?

Venez échanger avec nos experts !

Événement également disponible à Annecy le 26 septembre : voir agenda French Tech Alpes

Orange 3 massifs 22 chemin du Vieux Chêne 38240 Meylan Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T09:00:00+02:00 – 2023-09-27T12:30:00+02:00

cyberdéfense cybertour