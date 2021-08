Paris LE BAL BLOMET Paris Oraison LE BAL BLOMET Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mardi 21 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Oraison est une méditation musicale sur la mémoire, l’histoire et le temps, articulée dans un langage jazz. Raphaël Imbert fonde sa réflexion sur sa propre expérience de résident d’unvillage de Haute Provence, Oraison, qui est le seul village de France à avoir donné à ses rues le nom des soldats morts au combat durant la Grande Guerre, ou durant un acte de résistancelors de la Seconde Guerre Mondiale (notamment l’épisode connu sous le nom de « Guet-apensd’Oraison »). Le nom de ce village aurait des origines provençales et signifierait « l’endroit où souffle le vent ». Où souffle l’esprit donc ! Oraison, une suite de compositions originales qui apparaît comme un oratorio séculaire et sans texte, est l’occasion pour Raphaël Imbert de proposer un voyage spirituel etnarratif avec un plan précis, une série de portraits évocateurs, une manière différente de se souvenir, unefaçon de vivre et de revivre au moyen d’une mémoire enrichie par la création. Une émotion profonde et communicative qui trouve toute sa dimension dans le format « classique » du quartet sax – piano – contrebasse – batterie, en compagnie d’improvisateurs parmi les plus innovants de la scène jazzistique hexagonale. Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

